Netanjahu verteidigt im US-Kongress Vorgehen im Gaza-Streifen

Washington: In seiner Rede vor dem US-Kongress hat Israels Ministerpräsident Netanjahu sein Vorgehen im Gaza-Streifen verteidigt. Er bekräftigte das Ziel, die Hamas zu besiegen. Zur Lage der Geiseln, die am 7. Oktober in den Gazastreifen verschleppt wurden, sagte Netanjahu, er sei zuversichtlich, dass die Verhandlungen zum Erfolg führen können. Mehrere Angehörige der Geiseln kritisierten den Auftritt des israelischen Ministerpräsidenten. Netanjahu habe es versäumt, sich zu einem Abkommen zur Freilassung der Geiseln zu bekennen. Er solle den Deal unter Dach und Fach zu bringen, bevor es zu spät sei. Israelische Soldaten bargen unterdessen laut Medienberichten im Gazastreifen die Leichen von mindestens zwei weiteren Geiseln.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 25.07.2024 07:00 Uhr