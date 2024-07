Netanjahu verteidigt im US-Kongress Israels Vorgegen im Gaza-.Streifen

Washington: Israels Premierminister Netanjahu hat seinen Kriegskurs verteidigt. In einer Rede im US-Kongress sagte er, der Krieg werde weitergehen, bis die militärischen Fähigkeiten der Hamas zerrieben seien. Demonstranten, die gegen seinen Auftritt protestierten nannte er "nützliche Idioten für Israels Gegner, vor allem den Iran". Die Verantwortung für die Not im Gaza-Streifen wies Netanjahu zurück. Aus seiner Sicht bringt nur die Hamas Zivilisten in dem Gebiet in Gefahr.

Sendung: BR24 Nachrichten, 25.07.2024 01:00 Uhr