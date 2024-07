Netanjahu spricht von vernichtenden Schlägen gegen die Feinde Israels

Tel Aviv: Israel hat nach den Worten von Ministerpräsident Netanjahu all seinen Feinden in den vergangenen Tagen vernichtende Schläge versetzt. In einer Fernsehansprache sagte er, man habe die rechte Hand von Hisbollah-Chef Nasrallah ausgeschaltet, die unmittelbar für das Massaker an Kindern verantwortlich war. Damit bezog sich Netanjahu ausdrücklich auf die Tötung des hochrangigen Hisbollah-Kommandeurs Schukr in einem Vorort von Beirut. Zu dem tödlichen Angriff auf Hamas-Chef Hanijeh äußerte Netanjahu sich nicht. Der Politbüro-Chef der islamistischen Palästinenserorganisation war bei einem Israel zugeschriebenen Angriff in der iranischen Hauptstadt Teheran getötet worden. Israel hat sich bisher nicht zu der Tat bekannt.

