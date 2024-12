Netanjahu spricht mit Trump über Syrien

Jerusalem: Israels Premierminister Netanjahu hat in einem Telefonat mit dem künftigen US-Präsidenten Trump über die Lage in Syrien gesprochen. Laut Mitteilung betonte er dabei, dass Israel kein Interesse an einem Konflikt mit dem Bürgerkriegsland habe. Allerdings sei Syrien jahrzehntelang ein aktiver Feindstaat gewesen. Nun seien entsprechende Maßnahmen ergriffen worden. Seit dem Sturz des syrischen Machthabers Assad vor einer Woche bombardiert Israel massiv Militäreinrichtungen im Nachbarland. Zudem verlegte es Truppen in Gebiete jenseits der Waffenstillstandslinie auf den besetzten Golanhöhen.

