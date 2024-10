Netanjahu spricht am Jahrestag des Hamas-Massakers über Geiseln

Tel Aviv: Am heutigen ersten Jahrestag des Hamas-Überfalls auf Israel hat Regierungschef Netanjahu die Notwendigkeit unterstrichen, die verbliebenen Geiseln aus dem Gazastreifen zu retten. An vielen Orten in Israel gedenke man heute der Geiseln, die man zurückholen müsse, betonte Netanjahu. Vor dem Haus des Ministerpräsidenten hatten am Morgen Dutzende Angehörige demonstriert. Sie forderten Netanjahu dazu auf, eine Vereinbarung zur Freilassung der Geiseln auszuhandeln. - Ein Angehörigen-Forum teilte derweil den Tod einer weiteren Hamas-Geisel mit. Es handele sich um einen 28-jährigen Mann, der vor genau einem Jahr vom Gelände des Nova-Musikfestivals verschleppt wurde. Noch am selben Tag sei er umgebracht worden.

