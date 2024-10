Netanjahu kündigt erneut Vergeltung für iranischen Angriff an

Tel Aviv: Ministerpräsident Netanjahu hat bekräftigt, dass Israel auf den iranischen Raketenangriff vom Dienstag militärisch reagieren wird. Netanjahu sagte wörtlich: "Kein Land der Welt würde einen solchen Angriff auf seine Städte und Bürger akzeptieren." Über Art und Zeitpunkt der Vergeltung sagte er nichts. Seinen Angaben nach hat die israelische Armee inzwischen einen großen Teil des Raketenarsenals der pro-iranischen Hisbollah-Miliz zerstört. In der Nacht setzte das israelische Militär seine Angriffe fort, etwa auf Ziele der libanesischen Hauptstadt Beirut. Im Gazastreifen wurden zwei Kommandozentralen der terroristischen Hamas beschossen. Eine habe sich in einer ehemaligen Schule befunden, die andere in einer früheren Moschee. Um die Gefahr für Zivilisten zu mindern, sei man sehr präzise vorgegangen, teilte das israelische Militär mit. Arabischen Berichten zufolge gab es in dem Gebiet etliche Tote und Dutzende Verletzte.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 06.10.2024 06:00 Uhr