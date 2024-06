Netanjahu kündigt Ende der intensiven Kampfphase im Gaza-Krieg an

Tel Aviv: Israels Ministerpräsident Netanjahu hat ein baldiges Ende der intensiven Kampfphase im Gaza-Krieg angekündigt. In einem Fernsehinterview sagte er, Israel sei zu einer vorübergehenden Waffenruhe bereit, wenn die Hamas im Gegenzug einige Geiseln freilasse. Auf eine Vereinbarung für ein Ende des Gaza-Krieges wollte sich Netanjahu aber nicht festlegen. Die Hamas, so Netanjahu, müsse erst zerstört werden. Einen Teil der Truppen werde man aber nach Norden verlegen, in das Grenzgebiet zum Libanon. Dort liefert sich Israel seit Monaten Kämpfe mit der libanesischen Hisbollah. Aus Sorge vor einer Eskalation reist Bundesaußenministerin Baerbock heute zu Gesprächen nach Israel und in die libanesische Hauptstadt Beirut.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 24.06.2024 07:00 Uhr