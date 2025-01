Netanjahu fordert von Hamas Namensliste der freizulassenden Geiseln

Tel Aviv: Einen Tag vor Inkrafttreten der vereinbarten Waffenruhe im Nahen Osten nehmen die Spannungen erneut zu. Israels Ministerpräsident Netanjahu hat die militant-islamistische Hamas aufgefordert, wie vereinbart eine Namensliste der 33 Geiseln vorzulegen, die in Kürze freikommen sollen. Die Hamas hatte die entsprechende Frist verstreichen lassen. Netanjahu erklärte, die Feuerpause werde erst dann umgesetzt, wenn die Liste übermittelt sei. Aus Kreisen der Terrororganisation hieß es, dies werde in den kommenden Stunden geschehen. Nach bisheriger Planung soll die Waffenruhe von morgen früh an gelten. Im Anschluss beginnt die Freilassung von fast 1.900 palästinensischen Häftlingen und 33 israelischen Geiseln.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 18.01.2025 20:00 Uhr