Netanjahu entlässt Verteidigungsminister Galant

Jerusalem: Israels Ministerpräsident Netanjahu hat Verteidigungsminister Gallant entlassen. Als Grund gab er an, dass sein Vertrauen in Gallant erodiert sei. Netanjahu sagte, in den ersten Monaten des Gazakriegs habe noch Vertrauen geherrscht. Doch dann habe Gallant Entscheidungen getroffen und Erklärungen abgegeben, die Beschlüssen des Kabinetts widersprochen hätten. Neuer Verteidigungsminister wird der bisherige Außenminister Katz. Dessen Nachfolger wiederum wird Gideon Saar.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 05.11.2024 21:00 Uhr