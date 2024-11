Netanjahu entlässt Verteidigungsminister Galant

Jerusalem: Der israelische Ministerpräsident Netanjahu hat Verteidigungsminister Gallant entlassen. Das gab Netanjahu am Abend bekannt. Nachfolger wird Außenminister Katz. Als Grund teilte der Regierungschef mit, dass sein Vertrauen in Gallant - so wörtlich – "erodiert" sei. Netanjahu und sein Verteidigungsminister waren im Verlauf des Gaza-Kriegs immer wieder aneinandergeraten. Im März 2023, ein halbes Jahr vor Kriegsbeginn, wollte Netanjahu Gallant schon einmal entlassen. Damals ging es um die umstrittene Justizreform der Regierung. Nach Protesten ruderte er zurück.

Sendung: BR24 Nachrichten, 05.11.2024 19:45 Uhr