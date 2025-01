Netanjahu droht mit Wiederaufnahme des Gaza-Kriegs

Tel Aviv: Kurz vor dem geplanten Beginn der Waffenruhe im Gazastreifen hat Israels Regierungschef Netanjahu damit gedroht, die Kämpfe bei einem Scheitern des Abkommens weiterzuführen. In einer Ansprache sagte er, Israel behalte sich das Recht vor, bei Bedarf in den Krieg zurückzukehren. Er sprach von einer vorübergehenden Waffenruhe. Die Hamas hat eine Frist zur Übergabe einer Namensliste gestern verstreichen lassen. Bis zum Nachmittag hätte sie mitteilen müssen, welche Geiseln sie in Kürze freilassen wird. Die Hamas gab technische Gründe für dieses Versäumnis an. Netanjahu erklärte, die Feuerpause werde erst beginnen, wenn die Liste vorliege.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 19.01.2025 01:00 Uhr