Netanjahu bittet nach Fund von sechs toten Geiseln um Verzeihung

Jerusalem: Nach dem Fund von sechs toten Geiseln hat der israelische Regierungschef Netanjahu öffentlich um Verzeihung gebeten. In einer Fernsehansprache sagte Netanjahu, er bitte um Vergebung dafür, dass es nicht gelungen ist, die Geiseln zu retten. Wörtlich fügte er hinzu: "Die Hamas wird einen hohen Preis dafür zahlen." In ganz Israel demonstrierten auch heute tausende Menschen für ein Abkommen mit der Hamas, um die noch verbliebenen Geiseln freizubekommen. Mehrere hundert Demonstranten versammelten sich auch vor dem Wohnhaus Netanjahus. Die israelische Armee hatte gestern bekanntgegeben, sie habe in einem Tunnel im Gazastreifen die Leichen von sechs Geiseln gefunden. Nach israelischer Darstellung wurden die Menschen erschossen. Die Hamas bestreitet das.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 02.09.2024 22:00 Uhr