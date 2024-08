Netanjahu bewertet Gaza-Gespräch mit Blinken positiv

Tel Aviv: US-Außenminister Blinken und Israels Regierungschef Netanjahu haben ihre Gespräche über eine Waffenruhe in Gaza beendet. Nach den mehr als dreistündigen Verhandlungen in Tel Aviv zeigte sich der israelische Premier zufrieden. Die Gespräche seien positiv und in guter Atmosphäre verlaufen, erklärte Netanjahus Büro. US-Außenminister Blinken hatte nach einem Gespräch mit Präsident Herzog am Morgen gesagt, diese Woche sei die beste, aber womöglich auch die letzte Gelegenheit, Israels Hamas-Geiseln frei zu bekommen und den Gaza-Krieg zu beenden. Die Hamas hatte sich zuletzt skeptisch gezeigt, was die von Ägypten, den USA und Katar vermittelten Verhandlungen angeht. Ein Knackpunkt ist, ob israelische Truppen nach einem Waffenstillstand im Gazastreifen bleiben und die Kontrolle über den Grenzstreifen zu Ägypten behalten.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 19.08.2024 15:00 Uhr