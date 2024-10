Netanjahu aüßert sich zu Tod von Hamas-Chef Sinwar

Tel Aviv: Der israelische Regierungschef Netanjahu hat sich zum Tod von Hamas-Chef Sinwar geäußert. In einer Videobotschaft sagte er, das sei zwar nicht das Ende des Krieges in Gaza, aber der Anfang vom Ende. Sinwar galt als Drahtzieher des Großangriffs der Hamas auf Israel am 7. Oktober vergangenen Jahres. Die iranische Vertretung bei den Vereinten Nationen teilt in einem Post auf X mit, dass nach dem Tod Sinwars der Geist des Widerstands gestärkt werde. Die libanesische Hisbollah-Miliz kündigte eine eskalierende Phase in der Konfrontation mit Israel an.

Sendung: BR24 Nachrichten, 18.10.2024 02:00 Uhr