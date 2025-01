Neos in Österreich lassen Koalitionsverhandlungen platzen

Wien: Die Koalitionsverhandlungen in Österreich sind geplatzt. Die liberalen Neos haben verkündet, aus den Gesprächen mit der ÖVP und der SPÖ auszusteigen. Die Parteivorsitzende Meinl-Reisinger warf den Verhandlungspartnern fehlenden Reformwillen vor. Statt einer großen gemeinsamen Vision für das Land sei eher nur ein Denken bis zum nächsten Wahltermin aufgekommen, so Meinl-Reisinger. Auch die ÖVP warf Teilen der SPÖ vor, sich zu rückwärtsgewandt verhalten zu haben. Die Koalitionsverhandlungen zwischen den drei Parteien hatten Mitte November begonnen. Es wäre das erste Mal gewesen, dass Österreich von einer Dreier-Koalition regiert worden wäre. Ohne die Neos erreichen ÖVP und SPÖ zwar auch eine Mehrheit, allerdings nur sehr knapp um eine Stimme. Die Parlamentswahl in Österreich hatte eigentlich die rechte FPÖ gewonnen - sie fand allerdings keinen Koalitionspartner.

