Negativumweltpreis des Nabu geht an ein Berliner Gesetz

Berlin: Der Negativumweltpreis "Dinosaurier des Jahres 2024" des Naturschutzbunds Deutschland geht an den Berliner Senat. Das Landesparlament hatte Anfang Dezember das Schneller-Bauen-Gesetz verabschiedet. Ziel ist es laut Senator Gaebler, Bauen "schneller, kostengünstiger und planbarer" zu machen. Der Nabu kritisiert, dass das Gesetz symbolisch für eine Politik steht, die ökologische und soziale Stadtentwicklung opfert. Es setze an den falschen Stellen an, so Nabu-Präsident Krüger. Unter dem Vorwand des Bürokratieabbaus könne damit in geschützte Naturräume eingegriffen werden. Grünflächen in Berlin seien dadurch akut bedroht.

Sendung: BR24 Nachrichten, 30.12.2024 11:15 Uhr