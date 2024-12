Negativer Schufa-Eintrag wird ab Januar schneller gelöscht

Wiesbaden: Verbraucher können einen negativen Schufa-Eintrag künftig schneller loswerden. Geht es bei einer Zahlung um eine einmalige Verspätung werden die Daten ab dem 1. Januar 2025 schon nach 18 Monaten automatisch gelöscht - und nicht erst nach 36 wie bisher. Voraussetzung ist allerdings, dass die nicht bezahlte Rechnung innerhalb von 100 Tagen beglichen wird, nachdem die Mahnung an die Auskunftei gemeldet wurde. Durch die neue Regelung sollen Verbraucher schneller ihre Kreditwürdigkeit verbessern können und Unternehmen an ihr Geld kommen. Die Schufa verfügt über Informationen zu 68 Millionen Menschen in Deutschland, zum Beispiel ob es laufende Kredite gibt und wie viele Girokonten oder Kreditkarten jemand hat.

