Nawalnys Anwälte zu langer Straflager-Haft verurteilt

Moskau: Drei frühere Anwälte des inzwischen verstorbenen russischen Oppositionspolitikers Nawalny sind zu mehrjährigen Haftstrafen verurteilt worden. Die Männer müssen zwischen dreieinhalb und fünf Jahre ins Straflager. Die Verteidiger wurden im Oktober 2023 festgenommen. Ihnen wird die Beteiligung an einer extremistischen Organisation zur Last gelegt. Beobachter werten die Anklage und Verurteilung als Versuch, Anwälte davon abzuhalten, politische Fälle zu übernehmen. Der Kreml-Kritiker Nawalny war Anfang vergangenen Jahres unter unbekannten Umständen in einem Straflager in der Arktis verstorben.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 17.01.2025 10:00 Uhr