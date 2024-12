Naturschützer fordert Rücksicht auf Tiere an Silvester

Bonn: Der Deutsche Tierschutzbund ruft dazu auf, an Silvester Rücksicht auf alle Tiere zu nehmen. Für sie bedeuten der Lärm von Böllern und Lichtblitze der Raketen massiven Stress, teilte der Verband mit. Der Verband fordert, freiwillig auf private Feuerwerke zu verzichten, insbesondere in der Nähe von Tierheimen, Ställen, Wäldern und Uferregionen. Durch ihr sensibles Gehör nehmen Tiere Geräusche sehr viel lauter wahr, können diese nicht einordnen und würden in Panik versuchen zu fliehen, heißt es weiter. Haltern wird empfohlen, Katzen und Hunde grundsätzlich mit einem Transponder mit Mikrochip kennzeichnen zu lassen, um sie später ihrem Besitzer schnell und eindeutig zuordnen zu können. Spaziergänge mit Hund sollten nur an der Leine stattfinden.

