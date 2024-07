Naturkatastrophen richten laut Munich Re hohe Milliardenschäden an

München: Weltweiten haben Naturkatastrophen im ersten Halbjahr dieses Jahres erneut überdurchschnittlich hohe Schäden angerichtet. Munich Re, der größte Rückversicherer der Welt, bezifferte die Gesamtschadensumme durch Erdbeben und extreme Wetterereignisse auf 120 Milliarden Dollar. Dies war zwar weniger als im Vorjahreszeitrum, aber deutlich mehr als der Durchschnitt der vergangenen zehn Jahre. In diesem Zeitraum lag die Schadensumme inflationsbereinigt bei 89 Milliarden Dollar. In der Bilanz der Munich Re lagen die Überflutungen in Bayern und Baden-Württemberg vor einigen Wochen auf Platz fünf der teuersten Naturkatastrophen weltweit im ersten Halbjahr. Sie verursachten demnach einen Schaden von rund fünf Milliarden Dollar.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 31.07.2024 21:00 Uhr