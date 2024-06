Nato und Selenskyj lehnen Putins Friedensgespräche ab

Brüssel: Die NATO und der ukrainische Präsident Selenskyj weisen die Friedensgespräche von Russlands Präsident Putin zurück. Selenskyj sagte, bei den Bedingungen Putins handele es sich um ein Ultimatum und das sei nicht vertrauenswürdig. Putin würde seine Militäroffensive in der Ukraine selbst bei erfüllten Forderungen nicht stoppen. NATO-Generalsekretär Stoltenberg lehnte Putins Bedingungen beim NATO-Verteidigungsministertreffen ab. Es handle sich nicht um einen Friedensvorschlag, sondern um mehr Aggression und Besatzung. Putin fordert, die Ukraine solle sich aus den Regionen Donezk, Luhansk, Cherson und Saporischschja zurückziehen und auf eine NATO-Mitgliedschaft verzichten. Inzwischen haben sich die NATO-Verteidigungsminister geeinigt, künftig die Waffenlieferungen an die Ukraine stärker zu koordinieren und das Hauptquartier dafür in Wiesbaden entstehen zu lassen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 14.06.2024 17:00 Uhr