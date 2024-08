Nato-Ukraine-Rat tagt heute auf Bitten Kiews

Brüssel: Auf Bitten Kiews kommt heute der Nato-Ukraine-Rat zusammen. Bei dem Treffen will die Ukraine deutlich machen, was sie benötigt, um im Verteidigungskrieg gegen Russland weiter bestehen zu können. Der ukrainische Verteidigungsminister Umerow soll per Video zugeschaltet werden. In den vergangenen Tagen und Nächten hatte Russland seine Angriffe verstärkt und dabei Infrastruktur zerstört - vor allem Einrichtungen zur Energieversorgung. Der Nato-Ukraine-Rat war zum ersten Mal im vergangenen Jahr beim Nato-Gipfel in Litauen auf Ebene der Staats- und Regierungschefs zusammengekommen. Das neue Gremium wurde für den Austausch in Krisensituationen geschaffen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 28.08.2024 08:00 Uhr