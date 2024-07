NATO-Staaten sagen Ukraine weitere Unterstützung zu

Washington: Beim Festakt zum 75-jährigen Bestehen der Nato hat Generalsekretär Stoltenberg die Mitgliedsländer zur weiteren Unterstützung der Ukraine aufgerufen. Die größten Kosten und das größte Risiko entstünden, wenn Russland in der Ukraine gewinnt - das dürfe man nicht zulassen, sagte er. Die USA, Deutschland und weitere Partner kündigten unterdessen zusätzliche Ausrüstung für die Ukraine zur Abwehr russischer Luftangriffe an. Dazu gehört laut US-Präsident Biden auch ein zusätzliches Patriot-Luftabwehrsystem. Zuvor hatte Bundesverteidigungsminister Pistorius am Rande des Treffens die Nato-Partner zu einer verstärkten militärischen Unterstützung der Ukraine aufgerufen. Der SPD-Politiker sagte, gemeinsame Aufgabe sei es, dem Land mit dem zu helfen, was es brauche und mit dem, was man sich leisten könne. - Der Krieg in der Ukraine ist eines der Hauptthemen beim Nato-Jubiläumsgipfel. Neben den 32 Staats- und Regierungschefs der Mitgliedsländer nimmt auch der ukrainische Präsident Selenskyj an dem dreitägigen Treffen teil.

Sendung: BR24 Nachrichten, 10.07.2024 01:00 Uhr