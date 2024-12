NATO-Generalsekretär Rutte sieht keinen baldigen Beitritt der Ukraine

Brüssel: NATO-Generalsekretär Rutte sieht keine Chance für einen schnellen Beitritt der Ukraine. Vor dem Außenministertreffen des Bündnisses in Brüssel sagte Rutte, die Annäherung gehe Schritt für Schritt voran. Vorrangig gehe es aber jetzt um mehr Militärhilfe und weniger Diskussionen über Möglichkeiten eines Friedensprozesses. Russlands Präsident Putin habe derzeit kein Interesse am Frieden. - Die Ukraine meldet unterdessen, sie habe einen russischen Vorstoß über den Fluss Oskil im Osten des Landes verhindert. Der Fluss in der Region Charkiw bildet seit langem de facto die Grenze zwischen ukrainisch und russisch kontrolliertem Gebiet. Von Russland gab es dazu keine Informationen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 03.12.2024 14:00 Uhr