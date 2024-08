Nato erhöht Sicherheitsstufe auf Luftwaffenstützpunkt in Geilenkirchen

Geilenkirchen: Die Nato hat auf ihrem Luftwaffenstützpunkt im Kreis Heinsberg die zweithöchste Warnstufe Charlie ausgerufen. Wie ein Sprecher sagte, liegen amerikanischen Geheimdiensten Informationen vor, die von einer Bedrohung des Stützpunktes ausgehen. Auch ein Terroranschlag werde nicht ausgeschlossen. Nähere Angaben wurden nicht gemacht. Alle Mitarbeiter, die nicht für den Einsatz benötigt würden, seien als Vorsichtsmaßnahme nach Hause geschickt worden, hieß es. Dies sei eine reine Vorsichtsmaßnahme und kein Grund zur Besorgnis, so der Nato-Sprecher. Personen könnten den Stützpunkt weiterhin betreten, ihn aber auch verlassen. Die Nato hat in Geilenkirchen in der Nähe von Aachen das fliegende Frühwarnsystem Awacs stationiert. Die Maschinen überwachen den Luftraum mit dem Ziel der Früherkennung möglicher Gefahren.

Sendung: BR24 Nachrichten, 23.08.2024 01:00 Uhr