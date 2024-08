Nato erhöht Sicherheitsstufe auf Luftwaffenbasis in NRW

Geilenkirchen: Die Nato hat auf ihrem Luftwaffenstützpunkt in Nordrhein-Westfalen die zweithöchste Warnstufe ausgerufen. Hintergrund sind nach Angaben eines Sprechers der Airbase in Geilenkirchen nachrichtendienstliche Informationen, die auf eine mögliche Bedrohung hinweisen. Alle Mitarbeiter, die nicht für den Einsatz benötigt werden, seien nach Hause geschickt worden. Die Polizei bestätigte einen laufenden Einsatz. Man werde aber keine weiteren Auskünfte geben. Die Nato hat in Geilenkirchen das fliegende Frühwarnsystem Awacs stationiert. 14 umgebaute Boeing-707-Maschinen überwachen den Luftraum. Der multinationale Verband bildet bei Einsätzen von Kampfflugzeugen eine Art fliegende Kommandozentrale. Vor anderthalb Wochen hatte es in Geilenkirchen und auf anderen Militärbasen hierzulande Verdacht auf Sabotage gegeben, der sich aber nicht erhärtet hat.

