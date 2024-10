Nato bestätigt Verlegung nordkoreanischer Truppen nach Russland

Brüssel: Die Nato hat bestätigt, dass Nordkorea Truppen nach Russland entsandt hat. Generalsekretär Rutte sagte, nordkoreanische Militäreinheiten seien in der umkämpften russischen Region Kursk stationiert worden. Rutte spricht von einer Bedrohung sowohl für die indopazifische als auch für die euro-atlantische Sicherheit. Die Nato beobachte die Situation genau. Zuvor waren Nato-Vertreter von einer Delegation aus Südkorea darüber unterrichtet worden. Laut Rutte wurden bisher mehr als 600.000 russische Soldaten in der Ukraine getötet oder verwundet. Putin sei nicht mehr in der Lage, seinen Angriff ohne ausländische Unterstützung aufrechtzuerhalten.

Sendung: BR24 Nachrichten, 28.10.2024 13:15 Uhr