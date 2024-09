Nationaltorwart Ter Stegen fällt nach Knieverletzung monatelang aus

Barcelona: Fußball-Nationaltorwart Marc-André ter Stegen fällt für mehrere Monate aus. Der 32-Jährige zog sich bei einem Ligaspiel des FC Barcelona einen Riss der Patellasehne im rechten Knie zu, wie sein Verein mitteilte. Ter Stegen soll heute operiert werden. Er war nach dem Rücktritt von Manuel Neuer zur Nummer eins im Tor der Nationalmannschaft aufgestiegen. Das nächste Spiel der DFB-Elf steht am 11. Oktober in Bosnien-Herzegowina an.

