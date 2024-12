Nasa-Sonde passiert Sonne in Rekordnähe

Washington: Eine Raumsonde der US-Raumfahrtbehörde Nasa ist so nah an der Sonne vorbeigeflogen wie kein menschengemachtes Objekt zuvor. Die Sonde mit dem Namen Parker Solar Probe kam bis auf 6,1 Millionen Kilometer an die Oberfläche der Sonne heran. Zum Schutz der Instrumente hat sie ein gut elf Zentimeter dicken Hitzeschild. Damit hält sie Temperaturen von rund 1400 Grad Celsius aus. Die Forscher erwarten sich von der Mission Erkenntnisse über die Entstehung des Sonnenwinds. Erste Funksignale wird die Sonde erst am 27. Dezember senden. Daten werden ab Ende Januar übermittelt. Die Experten gehen davon aus, dass es mehrere Jahre dauern wird, bis alle übermittelten Informationen ausgewertet sind.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 24.12.2024 16:00 Uhr