Naomi Beckwith wird die documenta 16 kuratieren

Kassel: Die künstlerische Leitung für die documenta 16 im Jahr 2027 übernimmt Naomi Beckwith. Dies gaben die Verantwortlichen der Weltkunstschau in Kassel bekannt. Beckwith ist stellvertretende Direktorin und Chefkuratorin des New Yorker Guggenheim Museums.Sie tritt die Nachfolge des indonesischen Künstlerkollektivs Ruangrupa an, das 2022 die umstrittene documenta 15 gestaltet hatte. Die Schau war von einem Antisemitismus-Skandal überschattet worden.

