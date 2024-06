Nahe Athen bricht ein weiterer Waldbrand aus

Athen: In der Nähe der griechischen Hauptstadt ist ein zweiter Waldbrand ausgebrochen. Dutzende Feuerwehrleute sind im Einsatz, um die Flammen in der Bergregion Parnitha rund 20 Kilometer nördlich von Athen zu löschen. Der Brand bedroht ein Naturschutzgebiet. Wegen starker Winde seien die Bedingungen dort schwierig und gefährlich, teilte ein Sprecher der Feuerwehr mit. Löschflugzeuge haben es auch deshalb schwer, weil es in der betroffenen Region viele Hochspannungsmasten gibt.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 29.06.2024 22:00 Uhr