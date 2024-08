Nager beißt Kabel am Frankfurter Flughafen durch

Frankfurt: Am Flughafen von Frankfurt ist in der vergangenen Nacht für mehrere Stunden der Strom ausgefallen. Die Auswirkungen hielten sich wegen des Nachtflugverbots in Grenzen. Inzwischen ist die Ursache gefunden worden: Ein Siebenschläfer hatte einen Kurzschluss in einem Umspannwerk verursacht. Dem Flughafen-Betreiber Fraport zufolge ereignete sich der Kurzschluss kurz vor Beginn des Nachtflugverbots und wurde rechtzeitig vor Wiederanlaufen des Verkehrs behoben. Im Tagesverlauf könne es aber noch zu Verspätungen und Flugausfällen kommen, sagte ein Sprecher.

