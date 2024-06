Nagelsmann rechnet mit Rüdiger gegen Dänemark

Dortmund: Bundestrainer Nagelsmann hat sich zuversichtlich gezeigt, dass die deutsche Fußball-Nationalmannschaft morgen im EM-Achtelfinale gegen Dänemark auf Antonio Rüdiger setzen kann. Der angeschlagene Abwehrspieler habe heute gut trainiert. Wenn nichts passiere, könne er morgen spielen, sagte Nagelsmann am Abend bei der Abschluss-Pressekonferenz in Dortmund. Ob er im Sturm wie bisher auf Kai Havertz setzt oder der zuletzt erfolgreiche Niclas Füllkrug eine Chance in der Startelf bekommt, verriet der Bundestrainer nicht. Er habe seine Entscheidung getroffen, aber er werde sie nicht sagen, so Nagelsmann.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 28.06.2024 20:00 Uhr