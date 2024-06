Nagelsmann muss über Umbesetzung der Verteidigung nachdenken

Frankfurt: Fußball-Nationaltrainer Nagelsmann muss beim EM-Achtelfinale über eine Umbesetzung nachdenken. Innenverteidiger Rüdiger hat sich beim letzten Gruppenspiel gegen die Schweiz eine Oberschenkel-Zerrung zugezogen. Rüdigers Nebenmann Jonathan Tah ist schon wegen zweier gelber Karten gesperrt. Potenzielle Nachrücker sind Nico Schlotterbeck, Waldemar Anton und Robin Koch. Gegen wen das deutsche Team am Samstag ran muss, wird morgen ausgespielt. Es wird der zweite der Gruppe C sein: England, Dänemark, Slowenien oder Serbien. Heute Abend spielen in der Gruppe B ab 21 Uhr gleichzeitig Albanien gegen Spanien und Kroatien gegen Italien.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 24.06.2024 15:00 Uhr