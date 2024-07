Nagelsmann hofft auf mehr Gemeinschaftsgefühl durch Fußball-EM

Stuttgart: Fußball-Bundestrainer Nagelsmann hat nach dem verpassten Halbfinal-Einzug bei der Heim-EM den Zusammenhalt innerhalb seines Teams hervorgehoben. Man habe ein überragendes Gemeinschaftsgefühl gehabt, sagte der 36-Jährige. Er hoffe, dass das ganze Land von dieser Botschaft profitieren könne. Es sei wichtig, zu begreifen, dass man als gemeinschaftliche Gesellschaft viel mehr bewegen könne, als wenn jeder sein eigenes Süppchen koche, so Nagelsmann. Nach einer Niederlage gegen Spanien ist die deutsche Fußball-Nationalmannschaft gestern Abend aus dem EM-Turnier ausgeschieden. Die Partie musste in die Verlängerung gehen, am Ende stand es aber 2:1 für rote Furie. Außerdem besiegte Frankreich gestern Abend Portugal im Elfmeterschießen mit 5:3. Heute stehen die beiden anderen Viertelfinalspiele der EM an, England trifft dabei auf die Schweiz und die Türkei muss gegen die Niederlande ran.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 06.07.2024 09:00 Uhr