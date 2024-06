Nagelsmann bittet Fußball-Fans um Unterstützung der DFB-Elf

München: Die Fußball-EM beginnt am Abend mit dem Spiel Deutschland gegen Schottland. Für die Partie in der Münchner Arena stehen Bundestrainer Nagelsmann alle Spieler zur Verfügung. Nagelsmann appellierte an die Fans, seine Mannschaft - auch lautstark - zu unterstützen. Es gelte, den Heimvorteil zu nutzen. In der ausverkauften Münchner Arena werden 67.000 Zuschauer erwartet, unter ihnen Bundespräsident Steinmeier. Erstmals bei einem solchen Turnier kommt die halb-automatische Abseits-Technologie zum Einsatz. Sie soll dafür sorgen, dass strittige Entscheidungen bei Toren schneller getroffen werden.

