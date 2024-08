Nagelsmann beruft einen Neuling in DFB-Kader

Frankfurt am Main: Fußball-Bundestrainer Nagelsmann verzichtet trotz der Rücktritte von Kapitän Gündoğan sowie der Weltmeister Neuer, Kroos und Müller auf einschneidende personelle Neuerungen im Kader. Wie Nagelsmann bekanntgab, ist Angelo Stiller der einzige Neuling im Kader für die ersten Länderspiele nach der Heim-EM. Der 23 Jahre alte Stuttgarter wurde erstmals in das Aufgebot für die Spiele in der Nations League gegen Ungarn am 7. September und drei Tage später gegen die Niederlande berufen. Nicht mit dabei ist überraschend Antonio Rüdiger. Der Innenverteidiger von Real Madrid werde nach einem intensiven Sommer die Zeit zur Regeneration nutzen.

