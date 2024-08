Nagasaki gedenkt der Opfer des Atombomben-Abwurfs vom 9. August 1945

Nagasaki: In Japan wird heute des Atombomben-Abwurfs auf die Stadt vor 79 Jahren gedacht. Am 9. August 1945, drei Tage nach dem Abwurf einer ersten Atombombe über der Stadt Hiroshima, hatte ein Flugzeug der US-Luftwaffe auch eine Atombombe über Nagasaki abgeworfen. Unmittelbar danach und in der Folgezeit durch die radioaktive Strahlung starben etwa 74.000 Menschen. Um die Gedenkfeier in Nagasaki hatte es in diesem Jahr diplomatische Irritationen gegeben. Grund dafür ist die ausgebliebene Einladung Israels, die der Bürgermeister der Stadt damit begründete, dass man vor dem Hintergrund des Gaza-Krieges jegliche Störung der Zeremonie vermeiden wolle. Erstmals sagten daraufhin die USA ihre Teilnahme ab.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 09.08.2024 07:00 Uhr