Nadals Karriere endet mit Niederlage im Davis Cup

Malaga: Rafael Nadal hat seine Tennis-Karriere beendet. In seinem letzten Spiel bei den Davis-Cup-Finals in Malaga verlor der Spanier sein Einzel gegen den Niederländer Botic van de Zandschulp in zwei Sätzen. Die Gastgeber unterlagen danach auch im entscheidenden Doppel. Das Oranje-Team ist weiter und könnte im Halbfinale auf Deutschland treffen. Das deutsche Team bestreitet sein Viertelfinale heute gegen Kanada.

Sendung: BR24 Nachrichten, 20.11.2024 02:00 Uhr