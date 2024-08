Nachlöscharbeiten in Lagerhalle von Brandt in Landshut dauern an

Landshut: Noch immer kämpft die Feuerwehr gegen den Großbrand in einem Kartonagenlager auf dem Werksgelände des Schokoladenherstellers Brandt. An den Nachlöscharbeiten, bei denen bisher fünf Einsatzkräfte leicht verletzt wurden, sind mehr als 20 Feuerwehren aus Stadt und Landkreis Landshut beteiligt. Einer Mitteilung zufolge ist die Lage zwar unter Kontrolle, die Lagerhalle gilt aber als einsturzgefährdet. Die Feuerwehr kämpft deswegen nur von außen gegen den Brand. Die Einsatzkräfte stellen sich darauf ein, dass der seit Sonntagabend dauernde Einsatz auch heute fortgesetzt werden muss. Die Brandursache ist noch unklar, die Polizei geht von einem Schaden in Millionenhöhe aus.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 20.08.2024 07:00 Uhr