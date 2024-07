Nachfrage nach E-Autos in Deutschland nimmt stark ab

Berlin: In Deutschland ist die Nachfrage nach Elektroautos zuletzt deutlich zurückgegangen. Wie eine Umfrage des Zentralverbands Deutsches Kraftfahrzeuggewerbe zeigt, über die die "Welt am Sonntag" berichtet, haben Privatkunden seit Jahresbeginn 47 Prozent weniger E-Fahrzeuge bestellt, als im Vorjahreszeitraum. Die Aufträge für Plugin-Hybride sanken demnach um 37 Prozent. Ein Plus gab es hingegen bei Verbrennern. Hier stiegen die Bestellungen um 24 Prozent an.

