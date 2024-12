Nach Wohnhaus-Explosion in Den Haag steigt die Zahl der Toten

Den Haag: Der Teileinsturz nach der Explosion in einem Wohnhaus hat einen weiteren Menschen das Leben gekostet. Wie die Feuerwehr mitteilte, wurde ein fünftes Todesopfer aus den Trümmern gezogen. Es wird befürchtet, dass die Zahl der Toten weiter steigt. Die Ursache für die Explosion in Den Haag muss noch ermittelt werden. Die Polizei hält es für möglich, dass sie absichtlich verursacht wurde. Demnach ist gestern früh kurz nach der Explosion ein Auto mit sehr hoher Geschwindigkeit davongefahren. In den Niederlanden gibt es seit längerer Zeit immer wieder Sprengstoffanschläge im kriminellen Milieu.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 08.12.2024 13:00 Uhr