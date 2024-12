Nach Wasserrohrbruch in Berlin normalisiert sich die Lage

Berlin: In der Bundeshauptstadt sind am Silvesterabend wegen eines Wasserrohrbruchs die Bewohner mehrerer Bezirke zeitweise von der Wasserversorgung abgeschnitten gewesen. In mehreren Ortsteilen mit insgesamt hunderttausenden Einwohnern kam zumindest vorübergehend kein Wasser aus den Hähnen. Am späten Abend normalisierte sich die Lage allmählich wieder. Nach Behördenangaben war ein Bruch an einer Wasserleitung im Ortsteil Wedding für den Ausfall verantwortlich.

Sendung: BR24 Nachrichten, 01.01.2025 02:00 Uhr