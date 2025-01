Nach Wasserrohrbruch in Berlin ist Versorgung wieder hergestellt

Berlin: Nach einem Rohrbruch ist am Silvesterabend in weiten Teilen in der Bundeshauptstadt über Stunden die Wasserversorgung ausgefallen. Hunderttausende Einwohner waren betroffen. Die Feuerwehr sprach von einem Schaden an der zentralen Versorgungsleitung im Stadtteil Wedding. Offenbar war ein Rohr mit einem Durchmesser von mindestens 60 Zentimetern gebrochen. Auch die Löschwasserversorgung war betroffen. Im Laufe des Abends konnte der Wasserdruck jedoch stabilisiert und die Gefahrenmeldung aufgehoben werden.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 01.01.2025 06:00 Uhr