Nach Waffenruhe-Beginn erreichen LKW mit Hilfslieferungen Gazastreifen

Tel Aviv: Kurz nach Inkrafttreten der Waffenruhe haben die Vereinten Nationen mit Hilfslieferungen für die Bevölkerung im Gazastreifen begonnen. Wie unsere Korrespondenten berichten, überquerten innerhalb von zwei Stunden rund 200 LKW mit Hilfsgütern die Grenze zwischen Ägypten und dem Küstengebiet. Die Vereinbarung zwischen Israel und der Hamas sieht vor, dass pro Tag 600 LKW-Ladungen in den Gazastreifen gebracht werden. Die Vereinten Nationen haben bereits 4.000 Lastwagenlieferungen vorbereitet. Jede zweite besteht aus Lebensmitteln. Am Nachmittag ist vorgesehen, dass die Hamas die ersten drei Geiseln freilässt. Es handelt sich um drei junge Frauen. Im Gegenzug will Israel 95 Palästinenser aus der Haft entlassen. Die Feuerpause war am Vormittag mit rund drei Stunden Verspätung in Kraft getreten. Denn die Hamas hatte es zunächst versäumt, Israel mitzuteilen, welche Geiseln heute freikommen werden.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 19.01.2025 15:00 Uhr