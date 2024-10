Nach Unwettern in Spanien gilt Staatstrauer

Valencia: Bei historischen Unwettern in Spanien sind mindestens 95 Menschen ums Leben gekommen. Behörden rechnen damit, dass die Zahl weiter steigt. Am Dienstag waren Flutwellen durch Städte und Dörfer geschwappt, vor allem im Osten und Süden des Landes. Brücken und Gebäude wurden zerstört, Autos weggeschwemmt. In der Region Valencia fiel in wenigen Stunden so viel Regen wie sonst in einem ganzen Jahr. Die spanische Regierung rief eine dreitägige Staatstrauer aus, die heute beginnt.

