Nach Überschwemmungskatastrophe sucht Spanien freiwillige Helfer

Valencia: In den spanischen Überschwemmungsgebieten bitten mehrere Gemeinden jetzt freiwillige Helfer um Unterstützung bei den Aufräumarbeiten. Nötig seien auch Lieferwagen und andere große Fahrzeuge, hieß es. Mittlerweile haben sich mehrere Tausend Menschen über soziale Medien zusammengefunden. Viele gingen bereits mit Schaufeln und anderen Geräten ausgestattet von Valencia in Richtung einiger Dörfer und nahmen dafür Fußmärsche von ein bis zwei Stunden in Kauf, wie spanische Medien berichten. In einigen Gemeinden türmen sich Schlamm, Trümmer und Autos, die die Wassermassen ineinander geschoben hatten. Mancherorts gibt es weder Strom noch Trinkwasser und Handyempfang. Mindestens 207 Menschen sind ums Leben gekommen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 02.11.2024 08:00 Uhr