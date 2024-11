Nach Überschwemmungskatastrophe in Spanien freiwillige Helfer gesucht

Valencia: In den spanischen Überschwemmungsgebieten bitten mehrere Gemeinden jetzt freiwillige Helfer um Unterstützung bei den Aufräumarbeiten. Nötig seien auch Lieferwagen und andere große Fahrzeuge, hieß es. In einigen Gemeinden türmen sich Schlamm, Trümmer und Autos, die die Wassermassen ineinander geschoben hatten. Mancherorts gibt es weder Strom noch Trinkwasser und Handyempfang. Die Zahl der Toten liegt mittlerweile bei 205 - die allermeisten davon in der Region Valencia.

Sendung: BR24 Nachrichten, 02.11.2024 05:00 Uhr