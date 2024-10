Nach Überflutungen in Spanien gilt für einige Regionen erneut Unwetterwarnung

Madrid: Nach den verheerenden Überflutungen in Spanien gilt für Teile der betroffenen Region erneut eine Unwetterwarnung. Nach Angaben der Wetterbehörde betrifft dies unter anderem die Großstadt Valencia und Tarragona. Auf Reisen in die Gebiete sollte unbedingt verzichtet werden. Die Behörden gehen mittlerweile davon aus, dass durch die Überschwemmungen mindestens 95 Menschen ums Leben kamen. Wie viele Menschen noch vermisst werden, ist unklar. Vielerorts wurden Menschen in Autos von den Wassermassen überrascht. In Spanien wird in den Medien verstärkt darüber diskutiert, ob es bezüglich der Wetterwarnungen Versäumnisse der Behörden gab.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 31.10.2024 13:00 Uhr