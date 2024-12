Nach Überfall auf SPD-Stand sitzen Tatverdächtige in U-Haft

Berlin: Drei junge Männer, die am Samstag einen Infostand der SPD angegriffen haben sollen, sitzen in Untersuchungshaft. Auch gegen einen vierten Tatverdächtigen sei Haftbefehl erlassen worden, meldet die Staatsanwaltschaft. Er bleibt aber unter Auflagen auf freiem Fuß. Nach derzeitigem Ermittlungsstand haben die vier Männer zwischen 16 und 19 Jahren SPD-Mitglieder an einem Infostand angegriffen und beleidigt. Die Wahlkämpfer seien zu Boden gegangen, auf einen hätten die Tatverdächtigen mit Springerstiefeln massiv eingetreten, auch gegen den Kopf. Auch zwei Polizisten wurden beleidigt und verletzt, beide kamen zur ambulanten Behandlung ins Krankenhaus. Die vier jungen Männer waren laut Staatswanwaltschaft nach Berlin gereist, um an einer Demonstration von Rechtsextremen teilzunehmen, und um, so wörtlich: "körperliche Auseinandersetzungen mit Linken" zu suchen.

